Незнакомец изнасиловал туристку в Германии. Он душил ее, снимал на камеру и бросил со скалы. Как отпуск обернулся адом?

В 2023 году две туристки из США решили посетить знаменитый замок Нойшванштайн в Германии. Знакомство с достопримечательностью обернулось для них кошмаром. Они встретили соотечественника, который втерся к ним в доверие, изнасиловал и сбросил со скалы. Как отпуск в Европе превратился для бывших студенток в ад и какое наказание понес преступник — в материале «Ленты.ру».

Американец увел девушек с тропы, пообещав показать лучший вид на замок

В июне 2023 года 21-летняя Ева Лю и 22-летняя Келси Чанг по окончании Иллинойсского университета в США решили поехать в тур по Европе. Сначала они побывали в Испании и Италии, затем посетили Германию. 14 июня подруги захотели увидеть знаменитый баварский замок Нойшванштайн, который стал прообразом замка Спящей красавицы в мультфильмах Disney.

Когда девушки стояли у моста Мариенбрюке, ведущего через ущелье к замку, к ним подошел 31-летний Трой Болинг из Детройта. Незнакомец проявлял дружелюбие и предложил девушкам показать другую смотровую площадку, с которой якобы открывался лучший вид на замок.

21-летняя Ева Лю окончила университет незадолго до поездки в Европу Фото: Eva Liu / LinkedIn

Американки поверили соотечественнику и сошли с людной тропы, что стало их роковой ошибкой.

После удушения и надругательства девушка осталась жива, но преступник сбросил ее со скалы

В лесу Болинг повалил на землю Еву Лю, придушил ее до потери сознания, а затем стал насиловать. Чанг пыталась помочь подруге, но Болинг столкнул ее со скалы. Девушка пролетела 50 метров, получила ушибы, ссадины и травму головы, но выжила.

«Нападавший сел на Лю сверху и душил ее обеими руками. Я попыталась оттащить его, пнула и ударила кулаком. Он схватил меня за шею и толкнул мою голову в сторону склона. Затем я упала», — свидетельствовала Чанг в суде

По словам девушки, после падения она позвонила в службу экстренной помощи, но в этот момент Болинг сбросил в ущелье и ее подругу. «Она была еще жива, но ее дыхание было слабым. На ней не было штанов, футболка была задрана», — вспоминала Чанг.

Когда спасатели нашли девушек в горах, Лю еще дышала. Потерпевших доставили вертолетом в больницу, но спасти изнасилованную американку не удалось. Ее не стало той же ночью.

Подозреваемого задержали на глазах у сотен туристов и предали суду

Расправившийся с девушками Трой Болинг свои действия особо не скрывал. Полиция задержала его на месте преступления, причем операция по задержанию происходила на глазах у сотен туристов.

После этого американца судили в Германии. Во время судебных слушаний преступник пытался свалить вину на своих жертв и заявил, что они напали на него первыми, однако это его не спасло.

Следователи установили, что Болинг фотографировал и снимал на видео ключевые места преступления. Кроме того, на его телефоне и ноутбуке нашли детское порно

В итоге иностранец признался в злодеяниях, его приговорили к пожизненному заключению. При этом у Болинга нет права на досрочное освобождение после 15 лет в камере, как это обычно бывает по немецким законам.

Трой Болинг получил пожизненный приговор Фото: соцсети Troy Bohling

Отмечалось, что американец может подать прошение о переводе в тюрьму на родине, но адвокат посоветовал ему этого не делать: условия содержания в Германии лучше.

Знакомые Болинга назвали его застенчивым и странным

Журналисты выяснили, что Трой Болинг жил в небольшом доме вместе с братом Тревором в 20 минутах езды от Детройта. Также в сети публиковали его фото с сестрой Тони и матерью Мэри.

Трой Болинг в зале суда Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Известно, что Болинг учился в средней школе в городе Аллен Парк. Бывшие одноклассники описали его как довольно застенчивого и неприметного мальчика, который играл в школьном оркестре. Также он проводил много времени в библиотеке за настольной игрой «Подземелья и драконы».

Бывший друг преступника назвал его «замкнутым, тихим и немного странным», но в целом дружелюбным

По его словам, случившееся в Германии совсем не похоже на поведение того Троя, которого он знал десять лет назад.