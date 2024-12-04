Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара Су-34 по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара экипажа Су-34 по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается со взлета воздушной машины. Затем ролик переключается на камеру, закрепленную снизу под бортом, после чего демонстрируется сброс авиационных боеприпасов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Отмечается, что под атаки попали четыре механизированные, три десантно-штурмовые, танковая бригады, а также две бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.