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17:35, 4 декабря 2024Из жизни

Мужчина надел на свадьбу десятиметровый шлейф из денег

В Пакистане жених пришел на свадьбу в десятиметровом шлейфе из денег
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Dunyanews.TV

Мужчина из Пакистана надел на собственную свадьбу шлейф-гирлянду, сделанный из банкнот. Об этом пишет Dunya News.

Фото жениха из Пенджаба, который решил жениться в сделанной из денег десятиметровой гирлянде-шлейфе, разошлись по сети. По некоторым данным необычный аксессуар был свадебным подарком от брата жениха. На создание шлейфа ушло две тысячи купюр достоинством 50 и 75 рупий. В общей сложности они составили сумму в 100 тысяч пакистанских рупий (примерно 37 тысяч рублей). Он занял большую часть прохода на месте проведения церемонии

Гирлянду на протяжении всей официальной части свадьбы поддерживала и переносила группа из 5-7 мужчин.

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Ранее сообщалось, что в Пакистане жениха арестовали на собственной свадьбе. Поводом для ареста стала стрельба в воздух, которой его гости отмечали торжество.

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