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13:42, 4 декабря 2024Экономика

Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом при беге

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом, при котором тяжело долго бежать
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом, приведя в пример бег. Она также указала на возможную неустойчивость экономического роста при высоком уровне роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело», — объяснила глава ЦБ. Также она сравнила инфляцию с высокой температурой у человека и признаками некоторых болезней.

По словам Набиуллиной, «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4,0 процента займет весь 2025 год и захватит часть 2026 года. При этом снижение ключевой ставки в текущих условиях подтолкнуло бы рост цен еще выше.

Ее повышение на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 20 декабря, руководитель регулятора не исключила.

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