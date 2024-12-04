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12:31, 4 декабря 2024Путешествия

Находящимся в Южной Корее россиянам сделали важное предупреждение

Посольство РФ в Сеуле: обстановка в Южной Корее нормализовалась
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Обстановка в Южной Корее нормализовалась, однако россиян все равно призвали следить за ситуацией. Важное предупреждение находящимся в стране гражданам сделали в посольстве РФ в Сеуле, оно опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем, — добавили дипломаты. — Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме».

Вместе с тем в дипмиссии рекомендовали гражданам внимательно наблюдать за развитием событий и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности.

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3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену, после чего лидер государства пообещал подчиниться этому решению. События развивались стремительно и произошли за нескольких часов, в течение которых на улицах южнокорейской столицы появились солдаты и военная техника.

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