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19:36, 4 декабря 2024Культура

Названа величайшая поп-звезда XXI века

Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, пользователи в ярости
Андрей Шеньшаков

Фото: Susan Walsh / AP

Авторитетное издание Billboard назвало певицу Бейонсе Ноулз величайшей поп-звездой XXI века. Рейтинг лучших исполнителей за последние 25 лет опубликован на портале.

Решение редакции присудить статус главной звезды Бейонсе мгновенно подверглось критике в социальных сетях и среди экспертов. Виной тому скандалы, в которые попадала артистка в последние годы, в том числе дружба со скандальным рэпером P.Diddy, которого сейчас судят за сексуальные преступления и торговлю людьми.

Кроме того, фанаты Тейлор Свифт, которая оказалась на второй строчке в списке Billboard, обрушились с хейтом на журналистов, ведь, согласно всем альтернативным рейтингам и чартам, именно она должна считаться главной поп-иконой планеты. Редакции даже пришлось оправдываться, почему Свифт уступила первое место: она пока еще слишком молода и находится на сцене меньше, чем ее конкурентка.

«Хотя Тейлор Свифт является самой популярной поп-звездой столетия по всем показателям, от продаж альбомов до стримов и гастролей, редакция выбрала Бейонсе из-за ее влияния и эволюции за последние 25 лет», — утверждает издание.

Также в список главных поп-идолов первой четверти столетия попали Рианна, Леди Гага, Дрейк, Бритни Спирс, Канье Уэст, Адель и другие исполнители.

Ранее стало известно, что агрегатор IMDb назвал главных звезд года в мировом кинематографе. Первые две позиции удивили многих критиков.

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