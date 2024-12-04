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21:07, 3 декабря 2024Забота о себе

Не желающему бросать изменяющую ему с богачом девушку парню дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Paul Pastourmatzis / Unsplash

Парень, не желающий бросать девушку, которая изменяет ему с богачом, обратился за советом к ведущей колонки об отношениях Лоре Коллинз. Историю мужчины и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, в последние несколько месяцев его девушка стала вести себя отстраненно, потеряла интерес к сексу и стала проводить много времени по вечерам с подругой. «Однажды моя знакомая увидела, как моя девушка встретилась с мужчиной намного старше, который владеет элитным отелем-рестораном неподалеку. Деньги у него определенно водятся, особенно чтобы платить двум бывшим женам и нескольким детям», — написал молодой человек.

Автор письма назвал соперника «нарциссом с искусственными зубами и загаром», но отметил, что у того есть яхта и возможность регулярно отдыхать в экзотических местах. Парень также признался, что не хочет потерять девушку, и попросил у Коллинз совета, так как он не знает, как ему поступить.

В ответ Коллинз отметила: «Чем больше вы ей спускаете с рук, тем больше она будет относиться к вам как к дураку. Она эгоистична, потому что может быть такой с вами. Нужно проявить силу и характер».

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По мнению специалистки, парню следует сказать партнерше, что он знает об измене. В то же время она посоветовала предпринять последнюю попытку спасти отношения.

Если она не откажется от другого парня, предложите помочь ей собрать вещи и вызвать такси. Возможно, отношения между ними не продлятся долго, но если после этого она станет умолять вас забрать ее обратно, пожалуйста, просто скажите твердое нет. Вы заслуживаете ту, кто полюбит вас таким, какой вы есть, независимо от того, есть ли у вас яхта или нет

Лора Коллинзкоуч по отношениям

Ранее к Коллинз обратилась молодая вдова, нашедшая утешение в объятиях мужа подруги. В ответ Коллинз отметила, что нельзя использовать свою трагедию как предлог для предательства человека, поддержавшего ее​.

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