Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 4 декабря 2024Экономика

В России предложили способ минимизировать ущерб от паводков

Росводресурсы: ограничение строительства в поймах рек уменьшит ущерб от паводков
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Минимизировать ущерб от паводков в России можно за счет ограничения строительства в поймах рек. С таким предложением выступили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы), пишут «Ведомости».

В агентстве полагают, что ужесточение законодательства позволит снизить риски затоплений жилых построек во время половодья. Действующей сегодня статьи 67.1 Водного кодекса недостаточно, считают в ведомстве — несмотря на законодательный запрет, чиновники дают добро на капитальное строительство без инженерной защиты вблизи водоемов. В комитете Госдумы по экологии признают, что зачастую такие проекты получают разрешение благодаря личным связям или в обход закон. По мнению парламентариев, проблему можно решить, усилив контроль и повысив прозрачность процедуры выделения участков под постройку.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении нового жилья бесплатно тем гражданам, кто потерял его в результате чрезвычайных ситуаций. Прежде всего эту льготу хотят распространить на жителей Орска, который пострадал от половодья и прорыва дамбы в апреле. В зоне затопления оказались дома десятков тысяч жителей города и другие населенные пункты Оренбургской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше