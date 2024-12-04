Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:16, 4 декабря 2024Ценности

Популярная блогерша случайно оголилась на публике

Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй случайно оголилась на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 24-летняя инфлюэнсершу на автомойке самообслуживания в Лос-Анджелесе. Юзерша была одета в красно-белый сарафан в полоску.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

При этом на кадрах видно, что звезда подняла руки вверх, держа в руках водный шланг, и обнажила грудь. В то же время она отказалась от бюстгальтера. В качестве головного убора Рэй выбрала черную кепку, дополнив образ туфлями на каблуках.

В ноябре популярная блогерша в прозрачном наряде встала на колени на улице. Она позировала в трусах с заниженной талией и прозрачном черном комбинезоне, украшенном узором из роз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал скорый выход его интервью с Лавровым

      Россиянка описала школу в США фразой «шок-контент»

      Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

      Мужчины перечислили удивляющие их стереотипы о сексуальности

      В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

      Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи»

      Крокодил утащил мывшего лодку мужчину

      Предсказано будущее цен на авто в России

      На Украине мобилизовали пациента психдиспансера с множеством судимостей

      Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше