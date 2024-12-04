Популярная блогерша случайно оголилась на публике

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй случайно оголилась на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 24-летняя инфлюэнсершу на автомойке самообслуживания в Лос-Анджелесе. Юзерша была одета в красно-белый сарафан в полоску.

При этом на кадрах видно, что звезда подняла руки вверх, держа в руках водный шланг, и обнажила грудь. В то же время она отказалась от бюстгальтера. В качестве головного убора Рэй выбрала черную кепку, дополнив образ туфлями на каблуках.

В ноябре популярная блогерша в прозрачном наряде встала на колени на улице. Она позировала в трусах с заниженной талией и прозрачном черном комбинезоне, украшенном узором из роз.