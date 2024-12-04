Представитель Усманова прокомментировал приостановку деятельности бизнесмена в FIE

Бизнесмен Усманов добровольно приостановил деятельность в FIE ради федерации

Представитель Алишера Усманова прокомментировал приостановку деятельности российского бизнесмена на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Его слова приводит ТАСС.

Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность. «Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — подчеркнул представитель бизнесмена.

Усманов добровольно приостановил деятельность в FIE ранее 4 декабря. Временным президентом организации стал грек Эммануэль Кациадакис.

Выборы президента FIE прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Тогда Усманов поблагодарил организацию за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.