Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
2:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия — Премьер-лига|14-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|14-й тур
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|14-й тур
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — регулярный чемпионат
21:53, 4 декабря 2024Спорт

Представитель Усманова прокомментировал приостановку деятельности бизнесмена в FIE

Бизнесмен Усманов добровольно приостановил деятельность в FIE ради федерации
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Представитель Алишера Усманова прокомментировал приостановку деятельности российского бизнесмена на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Его слова приводит ТАСС.

Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность. «Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — подчеркнул представитель бизнесмена.

Усманов добровольно приостановил деятельность в FIE ранее 4 декабря. Временным президентом организации стал грек Эммануэль Кациадакис.

Выборы президента FIE прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Тогда Усманов поблагодарил организацию за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине

      Домохозяек призвали смешать зубную пасту с солью с одной целью

      Гутерриш поддержал отмену военного положения в Южной Корее

      Кадыров высказался о сроках завершения спецоперации

      Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

      В Крыму машина с двумя людьми и собакой съехала в водохранилище

      В Палате представителей прокомментировали помилование сына Байдена

      Собянин назвал сроки открытия новых линий московского метро

      Несколько сотен протестующих перекрыли проспект около здания парламента в Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше