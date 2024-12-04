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11:24, 4 декабря 2024Россия

Россиянки стали чаще искать информацию об отправке мужа на СВО

В России жены стали чаще искать информацию об отправке мужа на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянки в 2024 году стали чаще искать информацию об отправке мужа на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса», пишет «Газета.Ru».

Число запросов об отправке мужей на фронт выросло с мая по август в 15 раз — с 281 до 4 256.

Как отмечает издание, именно с конца весны регионы России начали увеличивать выплаты за заключение контрактов с Минобороны. 31 июля президент России Владимир Путин также подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО — тем, кто заключит контракт и отправится на фронт до 31 декабря 2024 года, выплатят 400 тысяч рублей.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой участия в СВО. По его словам, работа с будущими военнослужащими-контрактниками проводится во всех регионах и муниципалитетах России.

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