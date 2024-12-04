Россиянки стали чаще искать информацию об отправке мужа на СВО

В России жены стали чаще искать информацию об отправке мужа на СВО

Россиянки в 2024 году стали чаще искать информацию об отправке мужа на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса», пишет «Газета.Ru».

Число запросов об отправке мужей на фронт выросло с мая по август в 15 раз — с 281 до 4 256.

Как отмечает издание, именно с конца весны регионы России начали увеличивать выплаты за заключение контрактов с Минобороны. 31 июля президент России Владимир Путин также подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО — тем, кто заключит контракт и отправится на фронт до 31 декабря 2024 года, выплатят 400 тысяч рублей.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой участия в СВО. По его словам, работа с будущими военнослужащими-контрактниками проводится во всех регионах и муниципалитетах России.

