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07:57, 4 декабря 2024Спорт

Российская гимнастка показала фигуру в купальнике со спины

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александра Солдатова

Александра Солдатова. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выложила новую фотографию.

Спортсменка показала фигуру в черном слитном купальнике со спины. Она рассказала, что отдыхает в Дубае. Пост собрал более пяти тысяч лайков.

Ранее Солдатова поведала, что во время выступлений на профессиональном уровне никогда не пробовала алкоголь. Она добавила, что после ухода из спорта не стала поклонницей спиртного.

В декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.

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