Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:20, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Российский дипломат раскрыл одну потребность Запада после анонса интервью Лаврова Карлсону

Дипломат Долгов: у Запада есть потребность ознакомиться с позицией Москвы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Позиция России, которую озвучит глава российского МИД Сергей Лавров в интервью, анонсированном американским журналистом Такером Карлсоном, будет востребована на Западе. Эту потребность иностранной аудитории раскрыл российский дипломат Константин Долгов в беседе с изданием «Взгляд».

Дипломат заявил, что многие граждане Европы и США устали от антироссийской пропаганды. По его мнению, они хотели бы узнавать разные точки зрения на политическую ситуацию в мире.

«У Запада явно есть потребность в ознакомлении с развернутой позицией Москвы, особенно в ожидании инаугурации Трампа и после нашего испытания "Орешника". Тем более у Карлсона достаточно популярный канал, большая аудитория», — констатировал Долгов. Он также добавил, что Лавров благодаря своему красноречию сможет донести до аудитории нужную информацию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Карлсону. Она рассказала, что министр и журналист обсудили российско-американские отношения и украинский конфликт. По словам Захаровой, их беседа продлилась полтора часа.

Карлсон анонсировал интервью с Лавровым 4 декабря. По словам журналиста, беседа с российским министром получилась захватывающей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше