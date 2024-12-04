Дипломат Долгов: у Запада есть потребность ознакомиться с позицией Москвы

Позиция России, которую озвучит глава российского МИД Сергей Лавров в интервью, анонсированном американским журналистом Такером Карлсоном, будет востребована на Западе. Эту потребность иностранной аудитории раскрыл российский дипломат Константин Долгов в беседе с изданием «Взгляд».

Дипломат заявил, что многие граждане Европы и США устали от антироссийской пропаганды. По его мнению, они хотели бы узнавать разные точки зрения на политическую ситуацию в мире.

«У Запада явно есть потребность в ознакомлении с развернутой позицией Москвы, особенно в ожидании инаугурации Трампа и после нашего испытания "Орешника". Тем более у Карлсона достаточно популярный канал, большая аудитория», — констатировал Долгов. Он также добавил, что Лавров благодаря своему красноречию сможет донести до аудитории нужную информацию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Карлсону. Она рассказала, что министр и журналист обсудили российско-американские отношения и украинский конфликт. По словам Захаровой, их беседа продлилась полтора часа.

Карлсон анонсировал интервью с Лавровым 4 декабря. По словам журналиста, беседа с российским министром получилась захватывающей.