Рябков: наступит момент, когда РФ придется прибегнуть к более сильным средствам

Наступит момент, когда России придется прибегнуть к более сильным средствам. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу CNN.

«Наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, кроме как прибегнуть к еще более сильным военным средствам», — сказал дипломат, отметив, что такая эскалация ситуации вряд ли произойдет прямо сейчас.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не следует недооценивать риск военной эскалации, который зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне. По его словам, правительство США очевидно неспособно по-настоящему осознать, что давление на Москву не может продолжаться бесконечно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Провоенные высшие чиновники США и Евросоюза (ЕС), в том числе и администрация действующего американского лидера Джо Байдена, сделали ставку на эскалацию украинского конфликта до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но на самом деле эти самые «ястребы» больше напоминают «полудохлых кур», ведь у них не осталось ресурсов для полноценной поддержки Киева.