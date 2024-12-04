Microsoft отказалась понижать системные требования Windows 11

XDA: Microsoft не стала устранять главное препятствие для установки Windows 11

Корпорация Microsoft заявила, что не будет отменять требования по наличию TPM 2.0 для установки Windows 11. На это обратило внимание издание XDA.

Журналисты медиа заметили, что в блоге компании появилась запись, которая объясняет, почему для установки Windows 11 нужен ПК с TPM 2.0. TPM (Trusted Platform Module) — технологией защиты, которая позволяет запускать программы с высоким уровнем безопасности. В компании заметили, что наличие подобной технологии — гарантия безопасной и перспективной работы Windows.

Специалисты отметили, что понижать системные требования актуальной Windows нельзя, так как TPM изолирует криптографические процессы от центрального процессора и усложняет задачи злоумышленников по взлому ПК. «Этот уровень изоляции помогает гарантировать, что конфиденциальная информация остается защищенной от потенциальных угроз», — говорится в записи. По словам журналистов XDA, TPM считается одним из главных препятствий для установки Windows 11 на старые ПК.

Инженеры корпорации также заявили, что TPM 2.0 является стандартом безопасного будущего и его наличие не подлежит обсуждению. «Очевидно, что Microsoft никогда не отступит от своего стандарта TPM 2.0», — заключили авторы.

Ранее исследователи Statcounter заявили, что распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Если в октябре доля ОС составляла 35,58 процента, то в ноябре она снизилась до 34,94 процента.