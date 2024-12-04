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11:56, 4 декабря 2024Наука и техника

Microsoft отказалась понижать системные требования Windows 11

XDA: Microsoft не стала устранять главное препятствие для установки Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft заявила, что не будет отменять требования по наличию TPM 2.0 для установки Windows 11. На это обратило внимание издание XDA.

Журналисты медиа заметили, что в блоге компании появилась запись, которая объясняет, почему для установки Windows 11 нужен ПК с TPM 2.0. TPM (Trusted Platform Module) — технологией защиты, которая позволяет запускать программы с высоким уровнем безопасности. В компании заметили, что наличие подобной технологии — гарантия безопасной и перспективной работы Windows.

Специалисты отметили, что понижать системные требования актуальной Windows нельзя, так как TPM изолирует криптографические процессы от центрального процессора и усложняет задачи злоумышленников по взлому ПК. «Этот уровень изоляции помогает гарантировать, что конфиденциальная информация остается защищенной от потенциальных угроз», — говорится в записи. По словам журналистов XDA, TPM считается одним из главных препятствий для установки Windows 11 на старые ПК.

Инженеры корпорации также заявили, что TPM 2.0 является стандартом безопасного будущего и его наличие не подлежит обсуждению. «Очевидно, что Microsoft никогда не отступит от своего стандарта TPM 2.0», — заключили авторы.

Ранее исследователи Statcounter заявили, что распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Если в октябре доля ОС составляла 35,58 процента, то в ноябре она снизилась до 34,94 процента.

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