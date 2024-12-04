Путин успокоил Трампа по поводу использования доллара

Путин рассказал о разнице между запретом использования доллара и отказе от него

Слова избранного президента США Дональда Трампа о санкциях против тех, кто попытается помешать использованию в мире доллара, основаны на неверных представлениях и не касаются России. Об этом во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что запрещать использование доллара или ограничивать его, на что было направлено возмущение республиканца, — это не то же самое, что отказываться от его использования.

К тому же Путин напомнил, что позиции доллара были подорваны действующей администраций США в то время, пока Трамп был не у власти. Произошли «изменения в мировой и американской экономике», фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты изменились без злого умысла, успокоил он будущего главу Белого дома.

По словам Путина, доля США в мировой экономике сокращается, а значит, и влияние доллара тоже падает естественным образом, «происходят процессы, связанные с применением других инструментов».

В конце прошлой недели Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что если БРИКС попытается создать альтернативу доллару или начнет сознательно отказываться от него, Белый дом введет 100-процентные импортные пошлины на товары из стран, занимающихся такой практикой.

На этом фоне МИД Китая заверил, что не намерен бороться против США или их валюты в рамках «блоковой конфронтации», а БРИКС ставит перед собой цели всеобщего развития и процветания. В свою очередь, в ЮАР указали, что слухи о некой валюте БРИКС как альтернативы доллару возникли из-за искажения фактов.