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21:58, 4 декабря 2024Мир

В Палате представителей прокомментировали помилование сына Байдена

Джонсон: помилование Хантера Байдена — извращение над правосудием
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является извращением над правосудием. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, его слова приводит ТАСС.

«Это помилование — извращение правосудия, полнейшее пренебрежение верховенством закона, и оно еще больше подрывает веру людей в нашу систему правосудия», — прокомментировал Джонсон.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что Байден более 10 раз обещал не помиловать своего сына. Джонсон добавил, что эти обещания были записаны на видео.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Байден подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

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