В Палате представителей прокомментировали помилование сына Байдена

Джонсон: помилование Хантера Байдена — извращение над правосудием

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является извращением над правосудием. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, его слова приводит ТАСС.

«Это помилование — извращение правосудия, полнейшее пренебрежение верховенством закона, и оно еще больше подрывает веру людей в нашу систему правосудия», — прокомментировал Джонсон.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что Байден более 10 раз обещал не помиловать своего сына. Джонсон добавил, что эти обещания были записаны на видео.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Байден подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

