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12:57, 4 декабря 2024Бывший СССР

Захарова назвала политической мясорубкой призывы президента Грузии к школьникам

Захарова назвала призыв школьников к протестам в Грузии политической мясорубкой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Призывы выйти на протесты, обращенные к школьникам, являются политической мясорубкой. Так заявления грузинского президента Саломе Зурабишвили назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат заявила, что не представляет, как взрослый человек, заявивший, что его жизнь — забота о людях, может призвать школьников выходить на улицы, так как настало их время для протеста. «Снимаю шляпу перед теми, кто в Грузии выступил против втягивания детей в политическую мясорубку», — подчеркнула она.

Захарова также добавила, что, в свою очередь, члены Конгресса США призвали Киев сделать все возможное, чтобы дети участвовали в боевых действиях на Украине.

Ранее Зурабишвили призвала школьников выйти на протесты в Грузии, начавшиеся после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам грузинского премьера, такие высказывания президента являются аморальными.

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