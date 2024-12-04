Захарова прокомментировала план спецпосланника Трампа по Украине

Захарова: план Келлога по Украине обсуждать рано, он — не официальный документ

План урегулирования украинского конфликта, составленный спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, не является официальным документом, в связи с чем обсуждать его рано. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать вот эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Это пока преждевременно», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что план спецпосланника Трампа нельзя считать официальным документом, так как речь идет об идеях и размышлениях, а также о предложениях, уже представленных в апреле. По словам Захаровой, Россия готова рассматривать мирные инициативы, которые «направлены на устранение первопричин конфликта и будут учитывать реалии на земле в соответствии с теми российскими интересами, которые были обозначены».

План Келлога по урегулированию конфликта на Украине был обнародован 2 декабря. Он на 10 лет исключает вступление Киева в НАТО и предполагает снятие санкций с России.