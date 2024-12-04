Запасы холодильников и кондиционеров в России оценили

Минпромторг: в России сохраняется стабильный запас холодильников

В условиях перехода на озонобезопасные хладагенты в России сохраняется стабильных запас холодильников и кондиционеров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Этот запас, по информации ведомства, оценивается в сотни тысяч единиц и растет. Кроме того, на российском рынке увеличивается доля холодильников местного производства. Например, в 2023 году она превысила 50 процентов. В 2024 году предполагается доведение этого показателя до 60 процентов.

«Так что говорить о том, что российские потребители останутся без холодильников, не приходится», — убеждены в министерстве.

Ранее появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба прекратила пропускать в Россию кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Позже стало известно, что она решила отказаться от ужесточения требований по ввозу на территорию России продукции с хладагентами.