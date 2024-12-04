Женщина осталась бесплодной из-за игнорировавших ее жалобы врачей

MEN: врачи 12 лет игнорировали эндометриоз у жительницы Великобритании

41-летняя жительница Великобритании Джемма Мондон осталась бесплодной, так как врачи десять лет игнорировали ее жалобы. Историю женщины опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

Мондон рассказала, что, когда ей было 25 лет, у нее начались болезненные обильные менструации и сильные боли в животе. Из-за этого ей приходилось брать больничный едва ли не каждый месяц. Она рассказала о своих жалобах врачу, но тот списал их на синдром раздраженного кишечника, посоветовав следить за питанием. Однако со временем состояние женщины ухудшилось настолько, что она могла ходить только согнувшись.

В последующие годы она обращалась к нескольким разным врачам, однако они тоже игнорировали жалобы Мондон. Через 12 лет после появления первых признаков болезни женщина прошла обследование в частной клинике, которое показало, что у нее эндометриоз.

Женщине назначили операцию по удалению матки, во время которой от эндометрия освободили и пораженные органы, после которой она осталась бесплодной «Все, чего я когда-либо хотела, это стать матерью, а теперь я никогда этого не смогу. Теперь мне приходится оплакивать потерю детей, которых у меня никогда не будет», — поделилась эмоциями Мондон.

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