Журналист Боуз назвал снос памятника Пушкину в Одессе проявлением невежества

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение снести памятник поэту Александру Пушкину в Одессе, назвав его проявлением невежества. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в соцсети X.

«Одесский городской совет единогласно поддержал снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Памятник поэту на Приморском бульваре был установлен в 1889 году на средства, пожертвованные одесситами», — написал западный журналист.

Боуз назвал демонтаж памятника Пушкину «очередным проявлением ненависти и вопиющего невежества» со стороны украинцев. «Они боятся даже мертвых русских», — добавил он.

О том, что в Одессе планируют снести памятник Пушкину, сообщалось в сентябре. Позднее стало известно, что городской совет поддержал это решение. При этом в горсовете заметили препятствие для демонтажа: памятник внесен в реестр ЮНЕСКО, и для его сноса нужно разрешение организации.