Еще в одном регионе России захотели штрафовать за склонение к аборту

В Красноярском крае захотели ввести штраф за склонение к аборту

В Красноярском крае захотели ввести штраф за склонение к аборту. Об этом сообщает Ura.ru.

В октябре штраф до 50 тысяч рублей за склонение к аборту ввели в Забайкалье. В ноябре о планах принять аналогичные меры заявили в Тюменской области.

Прокурор Красноярского края, который присутствовал на заседании регионального Заксобрания, объяснил необходимость запрета желанием защитить женщин.

В Заксобрании в связи с этим привели статистические данные, согласно которым каждая третья беременность в регионе заканчивается абортом.

В декабре в Русской православной церкви предложили россиянкам рожать, но отказываться от детей, сдавая их в детдома, в качестве альтернативы аборту. «Это с христианской, православной точки зрения так лучше сделать», — пояснил священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко.