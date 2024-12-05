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12:02, 5 декабря 2024Из жизни

Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Российские рестораны в пяти городах страны предложили посетителям попробовать любимые фильмы на вкус. Об этом сообщается в пресс-релизе видеосервиса Movix и Ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, жителям и гостям Санкт-Петербурга предложили попробовать блюдо «Ипполит, ты не прав», вдохновленное легендарным советским фильмом «Ирония судьбы или С легким паром!». Это, как можно догадаться из названия, заливная рыба. Для создания подходящего антуража ресторан «Русская рыбалка» предлагает гостям надеть меховую шапку и мохеровый клетчатый шарф во время дегустации.

Повар из самарского ресторана «Север» решил предложить россиянам перепела со свекольным булгуром и моченой брусникой. Это блюдо, по его задумке, отсылает к фразе «Федя, дичь» из известной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Шефы из нижегородского ресторана TT Bistro и екатеринбургского стейк-бара «Жадина Говядина» вдохновились французским кино. В столице закатов гостям предлагают попробовать утиную грудку с бататом в текстурах, соусом из каштана и грибов, дополненная эмульсией из малины и можжевелового масла. Повар объяснил, что это блюдо связано с серией фильмов «Такси» и должно ассоциироваться с высокотехнологичным автомобилем, на котором ездил главный герой. А уральский ресторан решил удивить посетителей томленой говяжьей щечкой, отсылающей к фильму «1+1».

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Ресторан «Нами» из Перми единственный выбрал не комедию, а историко-фантастическую драму. Шеф-повар представил холодную закуску в азиатском стиле под названием «Откровение Сонми 451», отсылаясь к кинокартине «Облачный атлас».

Ранее сообщалось, что россиян удивил завтрак за десятки тысяч рублей в московском ресторане «Белуга». В «Завтрак Бурлака», который подают в столичном заведении за 72 тысячи рублей, входят килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, а также нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.

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