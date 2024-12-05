МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отвергает выпады Бухареста в свой адрес в свете проходящих в Румынии президентских выборов. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла и продолжает придерживаться невмешательства во внутренние дела других стран под любыми предлогами.
«Призываем прекратить впутывать нашу страну в игры, к которым мы не имеем никакого отношения и интереса, и раздувать "российскую угрозу" для манипулирования общественным сознанием, тем более когда речь идет о деликатном моменте — выборах президента страны», — подчеркнула дипломат.
Захарова также заявила о всплеске антироссийской истерии на фоне выборов в Румынии. По ее словам, обвинения со стороны чиновников, политиков и СМИ звучат все более и более абсурдно.