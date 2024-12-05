Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 5 декабря 2024Мир

МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

Захарова: Россия отвергает выпады Бухареста в свете проходящих в Румынии выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отвергает выпады Бухареста в свой адрес в свете проходящих в Румынии президентских выборов. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла и продолжает придерживаться невмешательства во внутренние дела других стран под любыми предлогами.

«Призываем прекратить впутывать нашу страну в игры, к которым мы не имеем никакого отношения и интереса, и раздувать "российскую угрозу" для манипулирования общественным сознанием, тем более когда речь идет о деликатном моменте — выборах президента страны», — подчеркнула дипломат.

Захарова также заявила о всплеске антироссийской истерии на фоне выборов в Румынии. По ее словам, обвинения со стороны чиновников, политиков и СМИ звучат все более и более абсурдно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      Зеленскому доложили о потерях украинской армии

      Макрон оценил возможность своей отставки до 2027 года

      На Западе рассказали о попытках Киева найти поддержку Трампа до его вступления в должность

      Средства ПВО сбили два украинских дрона над российскими регионами

      СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

      Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

      В США предупредили о возможном вмешательстве в процесс передачи власти Трампу

      Решившая зарабатывать на OnlyFans бывшая футболистка оголила ягодицы на фото

      МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше