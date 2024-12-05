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15:51, 9 декабря 2024Из жизни

Мужчина до крови покусал женщину на парковке

В США мужчина напал на партнершу на парковке и покусал ее
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США до крови покусал партнершу. Об этом пишет Forest Park Review.

Инцидент произошел в Форест-Парке, пригороде Чикаго, штат Иллионойс. Неизвестный позвонил в 911 с парковки станции наземного метро: звонивший ничего не сказал, но на фоне были слышны мужской и женский крики и ругательства. Когда полиция прибыла на вызов, они обнаружили в машине пару, дерущуюся в автомобиле. Дверь со стороны водителя была открыта, и мужчина по одной вырывал женщине накладные косички. Когда полиция разняла их, оказалось, что мужчина также покусал пострадавшую. Он в нескольких местах до крови укусил ее за ладони.

Впоследствии выяснилось, что мужчина и женщина жили вместе. По словам женщины, они приехали в город, чтобы сделать кое-какие дела. Американка объяснила, что они начали ругаться после того, как она обвинила партнера в измене. Однако он настоял на том, чтобы высадить ее у метро, и продолжить беседу потом. Когда она отказалась, он напал на нее. Мужчину арестовали за домашнее насилие.

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