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20:40, 5 декабря 2024Забота о себе

Названа оптимальная для большинства россиян диета

Диетолог Поляков: скандинавская диета оптимальна для большинства россиян
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom  

Скандинавская, или нордическая, диета является оптимальной для большинства россиян, считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об особенностях такого питания и возможных ограничениях он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам врача, скандинавская диета в основном состоит из продуктов, которые можно производить в России: дикая рыба, дичь или мясо скота свободного выпаса, а также ягоды и ферментированные овощи. Единственным экзотическим для россиян элементом диеты Поляков назвал масло канолы — одного из сортов рапса. Однако, как подчеркнул врач, его можно заменить на более привычное для россиян конопляное или льняное масло.

В то же время специалист предупредил, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта самостоятельно менять рацион питания нельзя. По его словам, в этом случае следует обратиться к диетологу, который подберет щадящую диету исходя из возможностей и потребностей организма.

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