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18:24, 5 декабря 2024Спорт

Названы самые вредные упражнения для спины

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik / Freepik

Эксперт Алена Стихарева назвала самые вредные упражнения для спины. Ее слова приводит информационное агентство «Nord-News».

Стихарева заявила, что негативно влияют на позвоночник упражнения на пресс и скручивания. Подъемы верхней части туловища на скамейке или на полу, а также подъемы прямых ног сильно перенапрягают поясничный отдел. Кроме того, эксперт предостерегла от интенсивных поясничных прогибов, которые провоцируют смещения и воспаления.

Стихарева рекомендовала упражнения для сохранения здоровья спины. В частности, она посоветовала делать планку и перекаты. Также нужно лечь на спину, сцепить руки перед собой в замок и с силой сдавливать ладони.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. По мнению специалиста, для этого особенно важно развивать мышцы спины и кора.

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