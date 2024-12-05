Опытная путешественница раскрыла отвратительные поступки пассажиров в самолете

Опытная путешественница раскритиковала пассажиров, которые ходят босыми по самолету и пытаются заняться сексом во время полета. Журналист Монича Тулли раскрыла отвратительные поступки туристов на борту в беседе с Daily Mail.

По ее словам, обувь в самолете вообще нельзя снимать, если на человеке нет носков. Кроме того, она отметила, что заниматься сексом в туалете негигиенично. «Потерпите до момента, как придете в отель», — добавила Тулли.

Она также посчитала неприемлемой привычку чихать, не прикрывая рот, а также брать на борт еду с сильным запахом.

Ранее посетивший 94 страны за девять лет путешественник раскрыл действенные способы сэкономить во время поездок по миру. В первую очередь он посоветовал не брать наличные деньги и не обменивать валюту заранее.