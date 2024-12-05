Пентагон заявил об отсутствии контактов с командой Трампа по вопросам передачи полномочий

Пентагон не контактировал с командой Трампа по вопросам передачи полномочий

Минобороны США еще не контактировало с переходной командой избранного американского президента Дональда Трампа по поводу передачи полномочий. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Я бы сказал вам, что на данном этапе не было никаких контактов», — заявил Райдер, добавив, что Пентагон ждет от команды Трампа дальнейших шагов по подписанию меморандума о взаимопонимании.

Ранее Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию Трамп вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. В частности, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

