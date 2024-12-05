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23:50, 5 декабря 2024Мир

Пентагон заявил об отсутствии контактов с командой Трампа по вопросам передачи полномочий

Пентагон не контактировал с командой Трампа по вопросам передачи полномочий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Минобороны США еще не контактировало с переходной командой избранного американского президента Дональда Трампа по поводу передачи полномочий. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Я бы сказал вам, что на данном этапе не было никаких контактов», — заявил Райдер, добавив, что Пентагон ждет от команды Трампа дальнейших шагов по подписанию меморандума о взаимопонимании.

Ранее Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию Трамп вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. В частности, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

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