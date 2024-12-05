Поставки российского угля в одну страну рухнули

РИА Новости: экспорт угля из России в Японию упал в восемь раз по итогам октября

По итогам октября 2024 года суммарные объемы экспорта российского угля в Японию рухнули в восемь раз в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 52,6 тысячи тонн. О резком падении вывоза этого вида ископаемого топлива из РФ в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского статистического ведомства.

Для сравнения, в октябре прошлого года экспорт российского угля в этом направлении составил 416 тысяч тонн. Таким образом, за 12 месяцев совокупные объемы поставок снизились на 363,4 тысячи тонн в физическом выражении. К уровню сентября 2024-го достигнутый во втором месяце осени результат упал более чем вдвое — со 108 тысячи тонн.

Согласно данным японского ведомства, азиатская страна приобретает исключительно российский каменный уголь и совсем не импортирует бурый, который отличается меньшим содержанием углерода. По итогам октября РФ опустилась на три позиции в списке крупнейших поставщиков угля в Японию. Если в октябре 2023-го Россия занимала в этом рейтинге пятую строчку с долей в 3 процента в структуре импорта азиатской страны, то теперь на нее приходится менее процента всех иностранных поставок. По этому показателю РФ переместилась на восьмое место.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Argus сообщила о возвращении российских угольщиков к поставкам за рубеж себе в убыток. За последнее время маржа отечественных экспортеров этого вида ископаемого топлива сократилась до 0,25-2 долларов за тонну в зависимости от конечной точки, то есть стала в два-четыре раза меньше, чем годом ранее.

О росте убыточности российских угольщиков до этого также сообщал Росстат. По данным ведомства, в январе-апреле 52,4 процента представителей этой отрасли столкнулись с подобной проблемой. За отчетный период совокупный убыток угольных компаний РФ превысил их суммарную прибыль на 14,3 миллиарда рублей, а суммарная выручка год к году сократилась в 15 раз.