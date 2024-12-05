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15:58, 5 декабря 2024Наука и техника

Путин назвал 2025 ключевым годом технологического развития России

Путин: 2025 год станет ключевым для технологического развития России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, президент назвал будущий год важнейшим для развития технологий в России. «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны», — заметил Путин.

Владимир Путин рассказал, что правительство очень предметно рассматривало связанные с этим вопросы. «Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», — подытожил он.

Кроме того, на заседании Владимир Путин заявил о необходимости создания справочника нацпроектов, реализуемых в стране. «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты», — пояснил президент.

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