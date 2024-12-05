Раскрыты подробности о попавшем в реанимацию после ДТП на Бали российском подростке

Состояние попавшего в реанимацию после ДТП на Бали россиянина стабилизировали

Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию после жесткого ДТП на индонезийском острове Бали, удалось стабилизировать. Подробности о самочувствии 16-летнего молодого человека раскрыл Telegram-канал Shot.

По словам врачей, сейчас жизни туриста ничто не угрожает. Давление и пульс пациента в норме, ему поднимают гемоглобин, после этого назначат точную дату транспортировки в Россию. По предварительным данным, его перевезут в РНИМУ имени Пирогова в Москве через два дня. Сопровождать подростка будет российская бригада врачей медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что после аварии на Бали подросток оказался в реанимации с переломами обеих рук, закрытым переломом таза, разрывом мочевого пузыря и желудка. По требованию российских дипломатов родителям подростка выдали все необходимые для его перевозки на родину документы.

