Россиянам сообщили о новом виде мошенничества

МВД: россиянам угрожает новый вид мошенничества — спуфинг

В МВД предупредили россиян о новой угрозе в интернете — кибератаке под названием спуфинг. Как пишет Telegram-канал «МВД Медиа», злоумышленники создают сайты и рассылки, маскируя их под известные источники.

Как уточнили в ведомстве, мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление, использовать ложную информацию о входящем вызове на смартфоне. Помимо этого, аферисты в ряде случаев создают вредоносный поддельный сайт с похожим адресом и оформлением на официальный сайт известного ресурса.

В МВД призвали граждан быть бдительными и не открывать подозрительные файлы или ссылки, а также не предоставлять личную информацию неизвестным источникам.

Ранее эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества в мессенджере WhatsApp с использованием гиф-изображений. Так, аферисты вшивают в изображения вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, при помощи которых крадут личные данные жертвы.

До этого эксперт Алла Храпунова рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана в Telegram. Они начали отправлять пользователям снимки и утверждать, что их собеседники на них изображены.