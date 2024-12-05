Россиянин пытался сбежать от полицейских в аэропорту, упал с третьего этажа и не выжил

Baza: россиянин упал с третьего этажа в аэропорту Хабаровска и не выжил

Россиянин попытался сбежать от сотрудников полиции в аэропорту Хабаровска, упал с третьего этажа и не выжил. Об этом пишет Baza.

33-летний Сергей был задержан правоохранителями в четверг утром, 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался в пространстве.

К россиянину подошли полицейские и попросили проследовать за ними в отдел, чтобы оформить административный протокол. По пути пассажир резко передумал идти с ними, кинул в них сумку и побежал.

«Пытаясь сбежать от сотрудников, он перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа, — говорится в сообщении. — После падения его доставили в здравпункт, но спасти не смогли».

Ранее пассажир почувствовал недомогание на борту летевшего из Египта в Россию самолета и не выжил. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A330 30 ноября.