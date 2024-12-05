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12:01, 5 декабря 2024Наука и техника

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с Плесецка
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Минобороны России опубликовало видео с запуском ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Ролик доступен в Telegram-канале ведомства.

Минобороны также показало кадры с вывозом и установки ракеты на стартовую площадку. «Космически красиво», — подписали опубликованный в официальном канале ролик.

Отмечается, что запуск ракеты «Союз-2.1б» состоялся с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 4 декабря в 20:59 по московскому времени. «После старта ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — сообщили в «Роскосмосе».

4 декабря стало известно, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря. Они установят на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН.

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