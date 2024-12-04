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15:30, 4 декабря 2024Наука и техника

Российские космонавты 19 декабря выйдут в открытый космос

«Роскосмос»: космонавты Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе внекорабельной деятельности космонавты, в частности, установят на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН.

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В ноябре издание ArsTechnica сообщило, что российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС, поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с космодрома Байконур 21 ноября.

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