Российские космонавты 19 декабря выйдут в открытый космос

«Роскосмос»: космонавты Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе внекорабельной деятельности космонавты, в частности, установят на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН.

В ноябре издание ArsTechnica сообщило, что российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС, поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с космодрома Байконур 21 ноября.