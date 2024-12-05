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15:32, 5 декабря 2024Путешествия

Сразу три летевших за границу лайнера с россиянами сменили курс и сели в другом месте. В чем причина?

Три летевших из РФ в Узбекистан самолета сменили курс и сели в других аэропортах
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom  

Сразу три самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшие из России в Узбекистан, изменили курс и были вынуждены приземлиться в других аэропортах 4 и 5 декабря. Причиной стал плотный туман.

В результате было принято решение перенаправить пассажирские лайнеры на запасные аэропорты Самарканда и Ташкента, избегая непогоды в Навои, Термезе и Намангане.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий рейс Москва — Навои был перенаправлен в Самарканд. Туда же отправили рейс Санкт-Петербург — Термез. А самолет, вылетевший из Уфы и направлявшийся в Наманган, в результате приземлился в Ташкенте.

Фото: Khun Ta / Shutterstock / Fotodom  

Все самолеты с россиянами на борту благополучно приземлились на запасных аэродромах. На данный момент рейсы, вынужденно севшие в Самарканде и Ташкенте, уже прибыли в пункты назначения после улучшения погодных условий.

Самолет, летевший из Таиланда в Россию, дважды сменил курс

В марте пилоты следовавшего из Таиланда в Россию рейса были вынуждены дважды менять курс из-за двух больных пассажиров. Сначала на здоровье пожаловался 59-летний мужчина, у которого, предварительно, случился инфаркт. Тогда борт посадили в Ташкенте, Узбекистан.

После того, как больного передали врачам, самолет начали готовить к отправке в аэропорт назначения. Однако вскоре на самочувствие пожаловалась еще одна пассажирка. В результате воздушное судно развернули обратно к стоянке. Женщину также передали врачам.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне стали чаще присматриваться к отдыху в странах ближнего зарубежья

В декабре эксперты назвали россиянам наиболее дешевые направления на новогодние праздники и отметили, что жители страны чаще начали присматриваться к отдыху в странах ближнего зарубежья. Так, наименее затратные бронирования туристы совершают в гостиницах и апартаментах Абхазии, где бронь отеля в праздничные дни обойдется в среднем в 5,8 тысячи рублей.

Также в список попал Казахстан, где номер в отеле будет стоить 5,9 тысячи рублей в сутки, Киргизия — 6,2 тысячи рублей и Узбекистан — 6,3 тысячи рублей.

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