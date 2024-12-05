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12:58, 5 декабря 2024Россия

Стало известно о смерти 11-летней россиянки с подозрением на вирус Коксаки

Don Mash сообщил о смерти в Ростове-на-Дону девочки с подозрением на Коксаки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону врачи не смогли спасти 11-летнюю девочку, госпитализированную с подозрением на вирус Коксаки. Об этом сообщил Don Mash в Telegram.

Первые симптомы появились у ребенка 8 ноября: вечером поднялась температура, а на следующий день на теле образовалась сыпь и покраснело горло. 10 ноября девочку госпитализировали. После обследования врачи заподозрили у пациентки вирус Коксаки.

Несколько дней спустя школьницу ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В какой-то момент ее сердце остановилось, но через четыре минуты врачам удалось его запустить. В ночь на 5 декабря стало известно о смерти россиянки.

Ранее инфекционист Алексей Ртищев заявил об отсутствии специфического лекарства от вируса Коксаки. По его словам, к пациентам применяют поддерживающую терапию вне зависимости от тяжести заболевания.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет рисков распространения энтеровирусной инфекции, включая вирус Коксаки. Она подчеркнула, что в 2024 году наблюдается подъем заболеваемости такими инфекциями, однако рост незначительный и завершился еще в середине сентября.

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Вирус Коксаки — это разновидность размножающегося в кишечнике энтеровируса, который также относят к заболеваниям ОРВИ. Заразиться им можно через грязные руки, воду, пищу и поверхности. У большинства людей заболевание протекает около пяти дней. Однако дети часто болеют в тяжелой форме.

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