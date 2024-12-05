Стоимость природных богатств России оценили

Сечин: совокупная стоимость российских природных богатств составляет $100 трлн

Совокупная стоимость российских природных богатств составляет 100 триллионов долларов. Так оценил ресурсную базу страны на Веронском Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует ТАСС.

По словам топ-менеджера, природные богатства России вдвое больше, чем у США, и благодаря им обеспечена надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. Особую роль в российском ресурсном потенциале играет Арктика, которую Сечин назвал кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира: в регионе содержатся более 20 процентов всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. В российской части находится 80 процентов из них.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что Арктика должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии», — подчеркнул он.

По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет. Разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 миллиардов тонн.

«Даже добывая всю нефть сейчас на этом шельфе, на тех объемах, которые мы сейчас добываем, это 32 года достаточно нам будет впереди добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубометров газа. Это при тех объемах, которые мы сейчас добываем, более 130 лет», — подсчитал чиновник.

По данным ведомства, за четверть века инвестиции в добычу нефти в России вырастут в 1,8 раза к уровням 2023 года, достигнув 4,5 триллиона рублей. Основной рост запланированных капитальных вложений в отрасли придется на текущий и следующий годы — в 2025-м показатель достигнет 3,8 триллиона рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. В дальнейшем, отмечают журналисты, инвестиции будут наращиваться более плавно и достигнут к 2050 году 4,5 триллиона рублей.