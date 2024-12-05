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02:58, 5 декабря 2024Экономика

Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов

Блинкен: страны G7 завершили работы по передаче Украине $50 млрд активов России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

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