Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов

Блинкен: страны G7 завершили работы по передаче Украине $50 млрд активов России

Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

