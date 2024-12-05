Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Экономика
Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов
Блинкен: страны G7 завершили работы по передаче Украине $50 млрд активов России
Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.