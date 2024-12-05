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22:52, 5 декабря 2024Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил возвращение Овечкина фразой «не обнадеживаю себя»

Тренер «Вашингтона» Карбери: не обнадеживаю себя в вопросе возвращения Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил возвращение нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводятся на странице журналистки Сэмми Силбер в социальной сети X.

Специалист заявил, что не обнадеживает себя в вопросах восстановления хоккеиста. При этом он подчеркнул, что день за днем Овечкин все больше прогрессирует. «Надеюсь, он продолжит в том же духе, чтобы вернуться в состав», — добавил тренер.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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