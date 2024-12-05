Тренер «Вашингтона» оценил возвращение Овечкина фразой «не обнадеживаю себя»

Тренер «Вашингтона» Карбери: не обнадеживаю себя в вопросе возвращения Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил возвращение нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводятся на странице журналистки Сэмми Силбер в социальной сети X.

Специалист заявил, что не обнадеживает себя в вопросах восстановления хоккеиста. При этом он подчеркнул, что день за днем Овечкин все больше прогрессирует. «Надеюсь, он продолжит в том же духе, чтобы вернуться в состав», — добавил тренер.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.