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17:25, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

У известной телеведущей обнаружили две опухоли

Британской телеведущей Ферн Коттон удалят две доброкачественные опухоли
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Joe Pepler / Pinpep / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Ферн Коттон сообщила, что у нее обнаружили две опухоли. Об этом пишет The Guardian.

По словам Коттон, доброкачественные новообразования располагаются у нее в области челюсти. Она уточнила, что вскоре ей сделают операцию.

«Я благодарна за то, что они доброкачественные, но их нужно удалить, потому что они находятся на нерве», — пояснила телеведущая. Она также рассказала, что уже давно заметила образование у себя в районе челюсти, однако именно в этом году оно начало расти. Тем не менее Коттон заверила, что она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что британской телеведущей Давине Макколл удалили редкую опухоль мозга. После операции она вышла на связь со своими подписчиками в соцсетях и рассказала, что испытывает проблемы с кратковременной памятью.

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