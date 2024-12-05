В «Динамо» прокомментировали коррупционный скандал в российском футболе

Директор «Динамо» Пивоваров: проблема с судейством должна быть решена

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе. Его комментарий приводит «РБ Спорт».

Пивоваров заявил, что проблема с судейством и работой агентов должна быть обязательно решена. «Не хотелось бы, как это часто у нас бывает, чтобы в итоге все ушло в песок и ограничилось высокими рейтингами цитируемости, кликбейтными новостями и так далее. Пока в этой новой реальности очень много негативной медийности», — отметил он.

По мнению Пивоварова, если все высказывания окажутся недостаточно обоснованы и подкреплены фактами и про дело забудут, то это нанесет ущерб футболу. «Уважаемому Вячеславу Федорищеву желаю удачи, если он собирается довести дело до конца. А если нет — это очень грустно», — добавил директор «Динамо».

26 ноября губернатор Самарской области Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Также глава региона призвал провести проверку работы агентских групп.