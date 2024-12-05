В России плутовку застали за необычным делом

«Земля леопарда» показала на видео необычные прыжки лисы в процессе мышкования

В России лиса попала в фотоловушку за необычным делом — мышкованием. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно плутовку, которая в ночи решила поохотиться. В какой-то момент она останавливается, вглядывается вдаль и затем начинает скакать. Ее резкие прыжки выглядят очень неестественно.

В то же время специалисты пояснили, что с лисой все нормально. Ее необычное поведение называется мышкованием — так она охотится за полевками, белками и даже зайцами. Лисы начинают учиться мышкованию уже с самого детства.

Ранее еще одна лиса необычным способом обозначила лесному коту свою часть заповедника. На видео попал момент с котом, когда он спокойно шел по ночной поляне. Услышав громкий крик находящегося поблизости животного, он резко остановился.

Незадолго до этого стало известно о лисе, которая на Сахалине пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращении их ждал сюрприз — дикое животное в салоне машины.