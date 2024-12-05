В США высказались о передаче Украине ядерного оружия

Макгрегор: в США начали обсуждать передачу Зеленскому ядерного оружия

Американские власти начали обсуждать передачу Украине ядерного оружия. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.

«В Вашингтоне начали ходить слухи о том, что американские власти обсуждают вопрос о предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому тактического ядерного оружия», — отметил он.

22 ноября газета The New York Times сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у Москвы нет фактов, подтверждающих намерение Киева получить ядерное оружие. При этом она подчеркнула, что Украина и «ее западные кураторы» могут своими действиями «привести весь мир на грань катастрофы».