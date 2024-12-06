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00:17, 6 декабря 2024Спорт

Хоккеист Кузнецов оценил брак фразой «мужчина все равно под каблуком»

Хоккеист СКА Кузнецов заявил, что в браке мужчина находится под каблуком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов на странице команды во «ВКонтакте» оценил свой брак.

«Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена», — заявил российский хоккеист. Он назвал подобные отношения уважением к партнеру, так как в любом случае в браке приходится идти на уступки.

32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024-го. За это время он провел за команду 27 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 17 результативных передач.

С 2014 года Кузнецов выступал в НХЛ: в течение десяти лет он играл за «Вашингтон Кэпиталс» и еще год — за «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира.

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