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09:33, 6 декабря 2024Забота о себе

Названа неожиданная польза кофе

Профессор Стеббинг: потребление кофе в течение 12-13 лет продлевает жизнь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Clay Banks / Unsplash

Ежедневные употребление кофе продлевает жизнь, убежден профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин (Великобритания) Джастин Стеббинг. Его слова о неожиданной пользе кофе передает The Sun.

По словам Стеббинга, исследование, в котором приняли участие 400 тысяч человек, показало, что потребление кофе в течение 12–13 лет связано с более низким риском смерти. Причем профессор указал, что самый сильный эффект наблюдался у тех, кто выпивал по четыре-пять чашек в день. «Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний», — объяснил эксперт.

Профессор уточнил, что кофе может защитить от болезней сердца и инсультов, диабета второго типа, заболеваний печени, рака и нейродегенеративных заболеваний. Еще одним преимуществом кофе Стеббинг назвал пользу для психического здоровья. По его словам, у любителей кофе на 20 процентов снижается риск впасть в депрессию.

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Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла от употребления кофе. По ее словам, переизбыток кофенина может привести к повышенной тревожности, вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а также может усугубить симптомы гастрита или язвы желудка.

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