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11:46, 6 декабря 2024Спорт

Появились подробности о коррупционном скандале в российском футболе

Baza: глава судейского комитета РФС Каманцев рассказал Федорищеву о взятках
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о существующей в отечественном футболе практике дачи взяток арбитрам. Подробности коррупционного скандала появились у Telegram-канала Baza.

По информации источника, Федорищев изложил данный факт в своем заявлении в полицию. Губернатор отметил, что во время встречи с руководством самарских «Крыльев Советов» приглашенный на нее Каманцев рассказал о существующей коррупции в вопросах судейства.

Сам глава судейского комитета заявил о нулевой терпимости РФС к коррупции. «Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы. (...) Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы», — подчеркнул он.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Также глава региона призвал провести проверку работы агентских групп.

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