Появились подробности о коррупционном скандале в российском футболе

Baza: глава судейского комитета РФС Каманцев рассказал Федорищеву о взятках

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о существующей в отечественном футболе практике дачи взяток арбитрам. Подробности коррупционного скандала появились у Telegram-канала Baza.

По информации источника, Федорищев изложил данный факт в своем заявлении в полицию. Губернатор отметил, что во время встречи с руководством самарских «Крыльев Советов» приглашенный на нее Каманцев рассказал о существующей коррупции в вопросах судейства.

Сам глава судейского комитета заявил о нулевой терпимости РФС к коррупции. «Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы. (...) Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы», — подчеркнул он.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Также глава региона призвал провести проверку работы агентских групп.