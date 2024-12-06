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15:03, 6 декабря 2024Мир

В России дали совет призвавшему к помощи Киеву главе МИД Норвегии

Сенатор Джабаров осудил призыв норвежского министра помочь Киеву в победе над РФ
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудили призыв глава МИД Норвегии Эспена Барта Эйде помочь Украине в победе над Россией. В беседе с «Лентой.ру» сенатор посоветовал главе норвежского внешнеполитического ведомства подумать о безопасности своей страны вместо того, чтобы вмешиваться в политику Москвы.

Ранее глава МИД Норвегии отреагировал на выступление Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывом помочь Киеву победить в конфликте с Россией.

«Вот эти небольшие страны пусть не учат всю Европу жить так, как они хотят, как им советуют западные кураторы. Пусть лучше думают о своей безопасности и не суют нос в чужие дела. Не могут вести себя достойно и оказать воздействие на Украину — пусть не мешают нам разбираться с неонацистами», — заявил Джабаров.

В свою очередь, член Совфеда Алексей Пушков, комментируя слова норвежского министра, поинтересовался, за счет чего он хочет достичь этого результата. Он также спросил, почему Украина может выиграть в конфликте, если для всех очевидно, что она уже проигрывает.

«Соотношение сил явно не в ее (Украины) пользу. Но так далеко мысль министра не идет. Такие политики, а ими полна Европа, привыкли мыслить только лозунгами — дальше программа, заложенная в их мозгу, сбивается», — считает сенатор.

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